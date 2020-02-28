Hisarcık'ta birlik ve beraberlik mesajları verildi

28.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:22

İdlib'te yaşanan hain saldırının ardından Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları verildi.



Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, cuma namazı çıkışı Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Kaymakamı Buğra Karadağ, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte İblid'te yaşanan hain saldırıda şehit olan askerler için birlik ve beraberlik toplantısı düzenlediklerini söyledi. Çalışkan, "Bu hain saldırıyı tüm Hisarcık halkı olarak kınıyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle tek yumruk olarak askerimizin ve devletimizin yanındayız. Yüce Mevlam ordumuzu ve askerlerimizi korusun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA