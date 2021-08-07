Hisarcık'ta biçerdöver ile hasat kontrolleri
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Hisarcık'ta biçerdöver ile hasat kontrolleri

Hisarcık'ta biçerdöver ile hasat kontrolleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince biçerdöver kontrollerine devam edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince biçerdöver kontrollerine devam edildiği bildirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimiz tarafından Halifeler köyünde biçerdöver ile hasat kontrolleri yapılarak dane kaybının en aza indirilmesi, biçerdöverlerin uygunluğu ve biçerdöver operatörlerinin belge kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerimiz hasat dönemi süresince devam edecektir" denildi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta biçerdöver ile hasat kontrolleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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