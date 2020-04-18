Hisarcık'ta beton direğin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Hisarcık, Kütahya, Dereköy, 3. Sayfa

Hisarcık'ta beton direğin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de atıl durumdaki beton elektrik direğinin altında kalan 79 yaşındaki Mustafa Adın hayatını kaybetti.

18.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:53
Hisarcık'ta beton direğin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de atıl durumdaki beton elektrik direğinin altında kalan 79 yaşındaki Mustafa Adın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy'de oturan 3 çocuk babası Mustafa Adın, Dereköy ve Şeyhler köyleri arasındaki Kuruçay mevkiinde elektrik hatlarının yenilenmesi sonucu atıl durumda bulunan beton elektrik direkleri kırarak içindeki hurda demirleri toplamaya çalışırken, yuvarlanan direğin altında kalarak hayatını kaybetti. Mustafa Adın'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu Köy Muhtarı Tayfun Bütün'e bildirdi. Köy Muhtarı kaza mahalline geldiğinde şahsı beton direğin altında hareketsiz halde buldu. İş makinesiyle çıkartılan Mustafa Adın'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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