Hisarcık'ta altyapı çalışmaları
Hisarcık ilçesi Güldüren köyü arasındaki 5 kilometrelik yolda genişletme ve onarım çalışması devam ediyor.
Hisarcık ilçesi Güldüren köyü arasındaki 5 kilometrelik yolda genişletme ve onarım çalışması devam ediyor.
2021 İl Özel İdaresi onarım ve altyapı güçlendirme programında yer alan Güldüren Köyü arasındaki 5 kilometrelik yolda İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 5 kilometre uzunluğundaki yolun yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı