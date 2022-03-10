Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı - Haberler

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Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde trafik güvenliği ve şehir içi ulaşıma rahatlık kazandırmak amacıyla tır, kamyon gibi ağır vasıtaların ilçe merkezine girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde trafik güvenliği ve şehir içi ulaşıma rahatlık kazandırmak amacıyla tır, kamyon gibi ağır vasıtaların ilçe merkezine girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Uygulanan yasak ile tır, kamyon gibi ağır vasıtaların şehir trafiğine ve alt yapıya olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yetkililer, sürücülere yasağa riayet etmeleri ve çevre yollarını kullanmalarını istediler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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