Hisarcık'ta 6 ev ile 1 apartman karantinaya alındı KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, koronavirüs nedeniyle, 6 ev ile 1 apartman karantinaya alındı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, koronavirüs nedeniyle, 6 ev ile 1 apartman karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüs testi pozitif çıkan ve temasta olan kişilerin oturduğu 6 ev ile 1 apartmanın bulunduğu 2 mahallede karantina uygulamasına başlandığı açıkladı.

Kaynak: DHA