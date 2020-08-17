Hisarcık'ta 6 ev, 1 apartman karantinaya alındı
Hisarcık'ta 6 ev, 1 apartman karantinaya alındıKÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, görülen pozitif vakalar nedeniyle, 6 ev ve 1 apartman karantinaya alındı.
17.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:03
Hisarcık'ta 6 ev, 1 apartman karantinaya alındı
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, görülen pozitif vakalar nedeniyle, 6 ev ve 1 apartman karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüs testi pozitif çıkan ve temasta olan kişilerin oturduğu 6 ev ve 1 apartmanın bulunduğu 2 mahallede karantina uygulamasına başlandığı açıkladı.
Kaynak: DHA