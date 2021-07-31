Hisarcık'ta 5 dekar hububat ekili alan yandı
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Hisarcık'ta 5 dekar hububat ekili alan yandı

Hisarcık'ta 5 dekar hububat ekili alan yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde hububat ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dekar buğday ve yulaf tarlası yandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde hububat ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dekar buğday ve yulaf tarlası yandı.

Kutluhallar köyü Yaren Altı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten Emin Akkuş, Bekir Kayım, Ali Balcı, Ramazan Sarı'ya ait yaklaşık 5 dekar buğday ve yulaf ekili tarlada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hisarcık Belediyesi ve Orman İşletmesi itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın başka tarlalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Bu arada yangının diğer ekili alanlara sıçramasını önlemek amacıyla yanan alan traktörlerle sürüldü.

Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta 5 dekar hububat ekili alan yandı
Hisarcık'ta 5 dekar hububat ekili alan yandı
Hisarcık'ta 5 dekar hububat ekili alan yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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