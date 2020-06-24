Hisarcık'ta 463 aileye kömür yardımı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi 463 aileye 730 ton kömür dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi 463 aileye 730 ton kömür dağıtıldığı bildirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kaymakam Buğra Karadağ, ihtiyaç sahibi ailelere hanede bulunan kişi sayısına göre 1, 1,5 ve 2 ton arası kömür dağıtıldığını ifade etti.

Karadağ," Vakfımız Mütevelli Heyetince yapılan detaylı araştırmaları neticesinde ilçemiz ve köylerinde ihtiyaç sahibi 463 aile tespit edilmiş olup, bu ailelerimizin yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere 730 ton Tunçbilek kömürü dağıtılmıştır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA