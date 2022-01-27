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Hisarcık'ta 3,5 şiddetinde deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Hisarcık'ta 3,5 şiddetinde deprem

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hisarcık ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yenipınar köyünde sabaha karşı saat 06.27'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7,90 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken, çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi. - KÜTAHYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Kütahya, Deprem, 112, 3. Sayfa, Haber

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