Hisarcık'ta 3,5 şiddetinde deprem
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hisarcık ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yenipınar köyünde sabaha karşı saat 06.27'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7,90 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken, çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa