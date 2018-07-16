Hisarcık'ta '15 Temmuz Şehitleri ve Milli Birlik Günü' Programı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümü nedeniyle "15 Temmuz Şehitleri ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Yatsı namazı sonrası Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz darbe belgeselinin dev ekranda gösterimi ve okunan şiirlerin ardından gecede bir konuşma yapan Kaymakam vekili Furkan Başar," 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk Milleti vatana millete olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Cesaretiyle, dirayetiyle kararlı ve dik duruşuyla tarih yazılmıştır. Herkes gördü ki şehitlerimizin asil kanlarıyla suladıkları bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmeyen kanlı ellerin hakimiyetine girmeyen Türk Milleti asil bir millettir"dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Hatırlanacağı üzere bundan tam iki yıl önce, 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, artık yeni bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke, artık, 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür" diye konuştu.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran takımının gösterisi büyük alkış aldı. Alanı dolduran kalabalığa lokma tatlısı ikram edildi. Program şehitler için dua edilmesi ile sona erdi.(MA-EFE) - KÜTAHYA