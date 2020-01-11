Hisarcık polisinden trafik denetimi
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Hisarcık polisinden trafik denetimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde polis tarafından ana güzergahlarda gece eksi 5 derecede trafik denetimi yapıldı.

11.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:54
Hisarcık polisinden trafik denetimi

'nın ilçesinde tarafından ana güzergahlarda gece eksi 5 derecede trafik denetimi yapıldı.


İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Caddesi üzerinde gece eksi 5 derecede trafik uygulaması yaparak, araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT'lerini sorguladı. Uygulamada 30 araç denetlenirken, 3 araca çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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