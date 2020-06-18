Hisarcık MYO'ya yeni Tapu ve Kadastro Programı açıldı
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Hisarcık MYO'ya yeni Tapu ve Kadastro Programı açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokuluna yeni "Tapu ve Kadastro" programı açıldığı bildirildi.

Hisarcık MYO'ya yeni Tapu ve Kadastro Programı açıldı
18.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:10

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokuluna yeni "Tapu ve Kadastro" programı açıldığı bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yeni açılan Hisarcık Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Programı'na 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına izin verildi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Danış, YKS doluluk oranlarında iyi bir doluluk oranına sahip Tapu ve Kadastro programının Meslek Yüksekokullarında açılmış olmasının birimlerini güçlendirerek ilçeye de katkı sağlayacağını ifade etti.

Danış," Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, Bankacılık ve Sigortacılık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik ve Tapu ve Kadastro programlarının yer aldığı Meslek Yüksekokulumuzda tercih edilebilirlik oranının yüksek olduğu yeni programların açılması çalışmaları devam etmektedir. Tapu ve Kadastro Programının açılmasında desteklerini esirgemeyen başta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a, Rektör Yardımcısı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın'a, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Meslek Yüksekokulları Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Kara'ya, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sülbüye Umurhan'a, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeline ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeline teşekkür ediyor, yeni programın Üniversitemize, Meslek Yüksekokulumuza, ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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