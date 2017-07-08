Hisarcık Milli Eğitim Camiası Hayır Yemeğinde Bir Araya Geldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim camiası vefat eden emekli öğretmen Mehmet Ali Kurum için verilen hayır yemeğinde bir araya geldi.



Bir süre önce vefat eden emekli öğretmen Mehmet Ali Kurum için yakınları tarafından Şehitler Mahallesi Güner Önce Caddesinde hayır yemeği verildi. Hayır yemeğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ali Özdemir, Abdulbari Alp, Okul Müdürleri, İlçe Milli Eğitim personeli, öğretmenler, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Salim Turası ve vatandaşlar katıldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA