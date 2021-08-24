Hisarcık Mahallesi'nin yolları kışa hazırlanıyor
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Hisarcık Mahallesi'nin yolları kışa hazırlanıyor

Hisarcık Mahallesi'nin yolları kışa hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi ekipleri, Hisarcık Mahallesi sakinlerinin imecesiyle alınan taşların nakliye, döşeme ve alt yapı çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Hisarcık Mahallesi sakinlerinin imecesiyle alınan taşların nakliye, döşeme ve alt yapı çalışmalarına başladı.

Merkezden kırsala tüm mahallelere eşit hizmet anlayışıyla çalışan Nazilli Belediyesi, Hisarcık Mahallesi'nde bahçe yollarını kışa hazırlıyor. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden mahalle sakinleri, "Şuan yapılmakta olan yolumuz yaklaşık 700 metrekareye tekabül etmekte. İşçiliği, nakliyesi ve alt yapısı Nazilli Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Taş almak için kullanılacak para köy halkımızın imecesi ile toplanmıştır. Sağ olsun köylümüz bu noktada büyük fedakarlıklar yapmıştır. Başkanımız taşların nakliyesi ve döşenmesi için gerekli tüm desteği bizlere vermiştir. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu.

2021 yılında Hisarcık Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekare alanda yol çalışması yapıldığını kaydeden azalar Ali Başoğlu ve Mehmet Sarıçiçek, "Bu yıl mahallemizden bahçelere giden yolları Başkanımızın ve köylümüzün desteği ile kış ayları gelmeden düzenlemek için çalışmalara başladık. Bu yıl yaklaşık 3 bin metrekare taş döşedik. Daha önce bu bölgeyi yalnızca traktörler kullanıyordu. Ancak yapılan çalışmalarla tüm araçların kullanabileceği bir yol haline geldi. Köyümüze bu yıl güzel yatırım yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Hisarcık Mahallesi'nin yolları kışa hazırlanıyor
Hisarcık Mahallesi'nin yolları kışa hazırlanıyor
Hisarcık Mahallesi'nin yolları kışa hazırlanıyor
Hisarcık Mahallesi'nin yolları kışa hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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