Hisarcık Küçük Çayda taşkın koruma projesi - Haberler
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Hisarcık Küçük Çayda taşkın koruma projesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hisarcık Küçük Çayda taşkın koruma projesi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Küçük Çay taşkın koruma projesi kapsamında, kanal ve köprü yapım çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Küçük Çay taşkın koruma projesi kapsamında, kanal ve köprü yapım çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Küçük Çay taşkın koruma projesi ile hem çiftçilerin sulamada küçük çaydan en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını, hem de ilçenin sel baskını riskinden kurtulacağını söyledi.

Başkan Çalışkan, " Aynı zamanda Küçük Çay etrafında yürüyüş yolları, sosyal yaşam alanları oluşturarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Valimiz Ali Çelik'e, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun'a, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e şahsım ve ilçem adına sonsuz teşekkür ediyor, ihaleyi kazanan firmaya çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık Küçük Çayda taşkın koruma projesi

Hisarcık Küçük Çayda taşkın koruma projesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fatih Çalışkan, Hisarcık, Sel, Çay, Ekonomi, Haberler

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