Hisarcık Gençlik Merkezi'nde sona yaklaşıldı

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olacak Hisarcık Gençlik Merkezi'nde sona yaklaşıldığını ifade etti.

Geleceğe ve gençlere yatırımların şehrin dört bir yanında devam ettiğini belirten İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Hisarcık ilçemizde yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olacak Hisarcık Gençlik Merkezimizde sona yaklaşıldı. İçerisinde konferans salonu, tiyatro salonu, kapalı spor salonu, kütüphane ve oyun salonlarının bulunduğu Gençlik Merkezi, Hisarcık ilçemizin Kültürel ve Sosyal ihtiyaçlarına yönelik eksiklikleri tamamlayacak, gençlerimiz hoşça vakit geçirip aktivitelere katılabilecek. Şehrimizde Kütahya Merkez, Tavşanlı ve Simav ilçelerimizde faaliyette olan Gençlik Merkezlerimizden binlerce kardeşimiz faydalanıyor. Emet ve Hisarcık ilçelerimiz kısa zamanda tamamlanacak olacak Gençlik Merkezlerimizin Gediz, Dumlupınar ve Çavdarhisar ilçelerimizde de yapımına çok yakında başlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA