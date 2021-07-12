Hisarcık-Gediz yolunun yapım ihalesi Ağustos ayında yapılacak
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Hisarcık-Gediz yolunun yapım ihalesi Ağustos ayında yapılacak

Hisarcık-Gediz yolunun yapım ihalesi Ağustos ayında yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Hisarcık-Gediz İl Yolu projesi kapsamında 35,9 kilometrelik yol yapım ihalesinin Ağustos ayında gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Hisarcık-Gediz İl Yolu projesi kapsamında 35,9 kilometrelik yol yapım ihalesinin Ağustos ayında gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Projenin hayata geçmesiyle Hisarcık-Gediz İl Yolu yaşanacak rahatlamanın ilçeler arası seyahati ise büyük oranda artıracağını söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Bölgenin en önemli Termal ve Kayak Turizm merkezlerini içinde barından ilçemiz Gediz'e vatandaşlar tarafından daha konforlu şekilde ulaşımları sağlanacak. Bu projenin hayata geçmesi için verdikleri destekten dolayı başta; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Ömer Güzel ve ekibine, Kütahya Valisi Ali Çelik'e, Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'a, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a ve İl Genel Meclisi Üyelerine, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a, AK Parti Kütahya İl Yönetimine, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan'a, AK Parti Gediz ilçe yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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