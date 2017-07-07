Hisarcık Futbol Sahasında Yabani Ot Temizliği

Hisarcık Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından ilçe futbol sahası çevresindeki yabani otların temizliğine başlandığı bildirildi.



İlçe futbol sahası dışında yürüyüş parkuru kenarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar belediye Temizlik İşleri ekipleri tarafından ot biçme makineleri ile biçilerek temizleniyor.(MA-EFE) - KÜTAHYA