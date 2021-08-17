Hisarcık Belediyesi yangın bölgesine yardım tırı gönderdi

Hisarcık Belediyesi tarafından orman yangınlardan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır dualarla yola çıktı.

Hisarcık Belediyesi tarafından orman yangınlardan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır dualarla yola çıktı.

Hisarcık Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen bölgelerden Antalya'ya yardım tırı gönderdi. Belediye tarafından başlatılan gıda kolisi ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunan yardım kampanyasına vatandaşlar da destek oldu.

Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere toplanan yardımların bulunduğu tırı belediye önünde yapılan duanın ardından Antalya'ya uğurladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Yardım kampanyamıza destek veren muhtarlarımıza, belediye personelimize ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı