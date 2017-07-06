Hisarcık Belediyesi Vize Yaptıracak Araç Sahiplerini Rahatlattı

Hisarcık Belediyesi gezici araç muayene istasyonunda vize yaptıracak araç sahiplerinin işlemlerini ilçe merkezine yakın daha rahat bir ortamda yapmalarına imkan sağlamak için yeni kapalı pazar yerini iki günlüğüne gezici araç muayene istasyonuna tahsis etti.



Daha önce gezici araç muayene istasyonunda vize işlemleri ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki festival alanında 15 günde bir Çarşamba ve Perşembe günleri yapılıyordu. Açık alanda yapılan vize işlemleri esnasında saatlerce sıra bekleyen araç sahipleri kışın soğuktan, yazın ise aşırı sıcaktan etkileniyorlardı.



Bunu göz önüne alan Hisarcık Belediyesi araç sahiplerinin daha rahat bir ortamda araçlarını vize yaptırmalarına imkan sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla ilçe merkezinde yeni inşaatına başlanan kapalı pazar yerini gezici araç muayene istasyonuna tahsis ederek araç sahiplerinin mağduriyetini giderdi.



Gezici araç muayene istasyonu yetkilileri duyarlılıklarından dolayı Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür ettiler.



Araç sahipleri araç muayene istasyonunda vize işlemlerinin belediyenin katkılarıyla ilçe merkezinde kapalı bir alanda yapılmasıyla 36 dereceye varan sıcağın altında saatlerce beklemekten kurtulduklarını ve ilçe merkezine yakın olduğu için işlerini rahatça gördüklerini söylediler.(MA-EFE) - KÜTAHYA