Hisarcık Belediyesi'nden kumlama çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hisarcık Belediyesi'nden kumlama çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hisarcık Belediyesi'nden kumlama çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları sonucunda bozulan cadde ve ara sokaklardaki alanlarda belediye ekipleri tarafından kumlama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları sonucunda bozulan cadde ve ara sokaklardaki alanlarda belediye ekipleri tarafından kumlama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından vatandaşları özellikle kış aylarında çamurdan kurtarmak amacıyla kumlama çalışmalarına devam edilirken,vatandaşların evlerine doğalgaz ve içme suyu abone bağlantılarını tamamlamalarının ardından kısa sürede bozuk yollarda parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlanacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Hisarcık Belediyesi'nden kumlama çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Jason Statham Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hisarcık Belediyesi'nden kumlama çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:18:43. #1.15#
title