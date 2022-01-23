Hisarcık Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği - Haberler
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Hisarcık Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

Hisarcık Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hisarcık Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı ile birlikte ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı ile birlikte ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele ekiplerinin 24 saat görev yaptığını söyledi.

Başkan Çalışkan, "İlçede iki günden beri devam eden yoğun kar yağışı süresince belediye ekiplerimiz iki iş makinesiyle gece gündüz çalışarak ilçe merkezindeki ana arterler başta olmak üzere, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

Hisarcık Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

Hisarcık Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fatih Çalışkan, Hisarcık, kar, 3. Sayfa, Haber

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