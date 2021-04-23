Hisarcık Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıtımı

Hisarcık Belediyesi, pandemi sebebiyle toplu iftar yemeklerinin yasaklanmasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine kumanya dağıtıyor.

Hisarcık Belediyesi, pandemi sebebiyle toplu iftar yemeklerinin yasaklanmasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine kumanya dağıtıyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu iftarlar, iftar çadırı kurulumu ve iftar davetleri gibi organizasyonların yasak olması nedeniyle belediye ekiplerince iftara yakın sefer taslarına doldurulmuş 3 çeşit yemek pide ile birlikte ihtiyaç sahibi 85 aileye dağıtımı gerçekleştiriliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Belediye olarak her Ramazanda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp iftar sofralarını iyilik sofralarına dönüştürmeyi amaçladık. Korona virüsün yayılma riskine karşı alınan tedbirler çerçevesinde 3 çeşit sıcak yemek ve pide ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç hemşerilerimize görevlilerimizce pandemi kuralları çerçevesinde evlerinde teslim edilmektedir. İnşallah bu birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son Ramazan olur. Rabbim bizlere en kısa sürede eski günlerimize dönmeyi nasip etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı