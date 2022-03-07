Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesinin Atatürk İlkokulu bahçesinde başlattığı kilitli parke döşeme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Hisarcık Belediyesinin Atatürk İlkokulu bahçesinde başlattığı kilitli parke döşeme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından Atatürk İlkokulunun bahçesine ve okul binası çevresine yaklaşık 850 metrekare alana kilitli parke taşı döşeme yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Eğitim ve öğretim için mesai kavramı gözetmeden çalışan belediye ekiplerimi tebrik ediyorum. Güçlendirilmesi tamamlanan Atatürk İlkokulu bahçesinde kilitli parke döşeme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere. Öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hisarcık, Okul, Politika, Haberler

title