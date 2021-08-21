Hisarcık Belediyesi'nden aşure ikramı
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Hisarcık Belediyesi'nden aşure ikramı

Hisarcık Belediyesi'nden aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hisarcık Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Hisarcık Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Belediye Hizmet Binası önündeki geleneksel aşure etkinliğine katılan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayında aşure ikramlarının Türk örf ve adetlerinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Geleneklerimize sahip çıkarak aşure ikramımıza katılan tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun. Muharrem ayının ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık Belediyesi'nden aşure ikramı
Hisarcık Belediyesi'nden aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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