Hisarcık Belediyesi 5 bin kurban atık poşeti dağıttı

Hisarcık Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için 5 bin kurban atık poşeti dağıtıldı.

Hisarcık Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için 5 bin kurban atık poşeti dağıtıldı.

Belediye Zabıta ekipleri ilçe genelinde kurbanlık atıklarını poşetlemek, çevreyi korumak, kötü kokulara engel olmak için Kurban Bayramı öncesi kurban atık poşeti dağıtımı geçekleştirdi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kurban Bayramı'nda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara ücretsiz olarak kurban poşeti dağıttıklarını söyledi.

Belediyenin Kurban Bayramı öncesi yaptığı hazırlıkları takdirle karşılayan vatandaşlar, dağıtılan kurban atık poşetleri ile çevreyi kirletmeden kurban atıklarını poşetleyeceklerini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı