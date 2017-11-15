Hisarcık-Adıyaman Arasında İngilizce Mektup Arkadaşlığı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri, Adıyaman Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri ile İngilizce mektup arkadaşı oldular.



İngilizce Öğretmenleri Gülşah Tanık rehberliğinde Adıyaman Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri ile mektup arkadaşı olan Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri yaşıtları ile İngilizce mektuplaşarak, hem öğrendiklerini pekiştirecek, hem de İngilizce'yi gerçekten kullanabilmenin keyfini yaşayacaklar.(MA-EFE) - KÜTAHYA