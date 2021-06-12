Hisar Projesi'ndeki Öğretmenlere Verilen Eğitici Eğitimleri Tamamlandı
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Hisar Projesi'ndeki Öğretmenlere Verilen Eğitici Eğitimleri Tamamlandı

Hisar Projesi'ndeki Öğretmenlere Verilen Eğitici Eğitimleri Tamamlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan HİSAR Projesi kapsamında imam hatip okullarındaki öğretmenlere üç grup halinde verilen inovasyon, STEM ve robotik alanında mesleki gelişim eğitimlerinin üçüncü ve son etabı da tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan HİSAR Projesi kapsamında imam hatip okullarındaki öğretmenlere üç grup halinde verilen inovasyon, STEM ve robotik alanında mesleki gelişim eğitimlerinin üçüncü ve son etabı da tamamlandı. Proje kapsamında toplam 240 öğretmene eğitici eğitimleri verildi.

Ankara'da devam eden HİSAR Projesi eğitici eğitimlerinin üçüncü ve son etabı, 30 ilden 80 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Beş gün süren yoğun eğitim ve atölye çalışmaları, yapılan inovasyon sergisi ile katılımcılara sunuldu.

Yapılan projeler arasında yapay zeka, robotik, kodlama, 3 boyutlu tasarım, android yazılım geliştirme, dezavantajlı vatandaşlara çözüm önerileri, bilgisayarsız kodlama, STEM ve disiplinler arası çalışma örnekleri yer aldı. Böylece eğitici eğitimlerinin son etabı da gerçekleştirilen sertifika töreni ile tamamlandı.

Kaynak: Habermetre

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