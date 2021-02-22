Hisar Okulları uluslararası Technovation Challenge etkinliğine bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapacak

Hisar Okulları 20 Şubat'ta Türkiye'de ev sahipliğini yaptığı uluslararası Teknolojide Yaratıcı Girişimcilik (Technovation Challenge) programının açılış etkinliğini düzenliyor. Organizasyon okulun öğrencileri ve önceki yıllarda programa katılan Technovation mezunları tarafından; Bilgisayar Bölümü öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştiriliyor. 'Technovation Türkiye Sezon Başlangıcı Açılış Etkinliği" bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenecek. Etkinlik, Challenge programına katılmak isteyen 13-18 yaş aralığındaki ortaokul ve lise öğrencisi genç kızları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu yılki etkinlik kapsamında Tasarım Odaklı Düşünme eğitimi, Hisar Okulları ve Technovation programı mezunları olan Başak Onbaşıoğlu, Selin Öner ve İpek Göktan'la bir panel ve Insider şirketinin Pazarlama Müdür Yardımcısı Merve Nazlıoğlu ile bir söyleşi planlandı. Hisar Okulları öğrencileri de bu yarışmaya son 7 yıldır düzenli olarak katılıyor. Programa kayıt olmak için: bit.ly/technovationhisar

Technovation Challenge Hakkında:

Technovation Challenge; genç kızları dünya sorunlarını teknoloji yoluyla çözmelerini teşvik ederek girişimcilik ve STEM alanlarında onları geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir organizasyon. Katılımcılar her yıl çevrelerinde belirledikleri bir sorunu ele alarak; mobil bir uygulama geliştirir ve bu uygulama üzerine iş planları yazarak liderlik ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirirler. Etkinlikte katılımcılar proje geliştirmenin (ya da proje geliştirmeyi öğrenmenin) yanı sıra konuşmacılardan STEM alanlarında kadın girişimci olma deneyimlerini de dinleyecekler.

Etkinlik Akışı:

10:00 - 10:15Açılış - Technovation Challenge Giriş

10:15 - 10:45Ana Konuşmacı: Insider, Merve Nazlıoğlu

10:45 - 11:15 Technovation Mezun Paneli (İpek Göktan, Başak Onbaşıoğlu, Selin Öner)

11:15 - 11:30 Ara

11:30 - 13:00 Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi (Dilara Vardar, Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi Koordinatörü)

13:00 - 13:45 Öğle Arası

13:45 - 14:30 Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Katılımcı Sunumları & Geri Bildirim.