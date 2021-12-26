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HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti

HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti." ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.

Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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