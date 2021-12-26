HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu - Haberler
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HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.

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AKSARAY (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçak başarıyla vuruldu." ifadesi kullanıldı.

HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu

HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu

HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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