HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarıyla vuruldu
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.
AKSARAY (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçak başarıyla vuruldu." ifadesi kullanıldı.