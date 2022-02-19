HİSAR hava savunma sistemine yeni kabiliyet

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+'nın yeni kabiliyet kazandığını, ilk Radyo Frekansı Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedefin imha edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, 2021'in son günlerinde tüm unsurlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Daha önce Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze atma kabiliyetine sahip olan sistem, son test atışıyla beraber Radyo Frekansı Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteneğine de ulaşmış oldu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel