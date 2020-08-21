Hisar açık hava müzesi oluyor
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Hisar açık hava müzesi oluyor

Osmangazi Belediyesi, Hisar bölgesinde hayata geçirdiği 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesinin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Hisar açık hava müzesi oluyor
21.08.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:22

Osmangazi Belediyesi, Hisar bölgesinde hayata geçirdiği 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesinin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarını tamamladı. Bölgede yer alan atıl vaziyetteki bir sivil mimarlık örneği yapıyı da restore ederek kültür merkezine dönüştüren Osmangazi Belediyesi, iki çalışmayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katıldığı törenle hizmete açtı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar'ın tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkartılmasına yönelik başlattığı 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesinin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi'nde yer alan 28 binanın cephe düzenlemesini yaptı. Cadde zeminini de granit bazalt kaplamalı parke taşı ile yenileyerek bölgedeki tarihi doku ortaya çıkartıldı. Çalışmaların ardından bölge adeta açık hava müzesine dönüştü. Osmangazi Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hisar bölgesinde yer alan Alipaşa Mahallesi'ndeki 19'ncu yüzyıla ait sivil mimari örneği yapıyı da restore ederek yeniden ayağa kaldırdı. Eski ihtişamlı günlerine kavuşturulan tarihi yapı, Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi adıyla hizmet verecek.

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi miras çalışmalarında 6 tane ödül alan öncü bir belediye olduklarına dikkat çekti. Osmangazi'deki tarihi eser restorasyon çalışmalarının temizlik faaliyetleri gibi rutin hizmetler arasında olduğunu belirten Dündar, "Şu an 11 farklı noktada şantiyemiz var. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla, şehrimizin tarihi dokusu ve kimliği adım adım eski hüviyetiyle yeniden ayağa kalkacak. Bu işleri keyifle yaparak, ciddi çalışmalar sürdürüyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemiz'de görmüş olduğumuz sanal ortamı yaşayan tarih Hisar'ın gerçek ortamında yaşamak istiyoruz. Oruçbey Caddesi de bu projenin ilk adımı. Bunlar, uzun bir çalışmanın neticesi olacak. Burası 4 mahalle üzerine kurulmuş ve Osmanlı'nın fethetmiş olduğu bir şehir. Bizler de, bu mahallelerde belli akslar oluşturarak çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Daha önce aynı bölgede Osmangazi Çıkmazı, Kale Sokak, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sur Üstü Konağı, Üftade Sokak ve Kavaklı Caddesi gibi önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Dündar, "Burada yaptığımız her çalışma diğerini getiriyor. 9 dönüm alan üzerinde bulunan Arkeopark'ta da Bursa'yı Osmanlı öncesi derinliklerine inerek kademe kademe ayağa kaldıracağız. Bizler, burada 5 farklı odak noktası belirledik. Tophane, Üftade, Arkeopark, Alaaddin Camii ve Haşim İşcan Parkı'nı bölge bölge birbirine tamamlayacağız. Şehrimizi yeniden ortaya çıkaracağız. Burada 5 sur kapısı, 16 cami ve mescit, 17 türbe ve mezar, 4 medrese ve tekke, 6 tarihi çeşme ile 3 hamam var. 167 tane de sivil mimari örneği yapı bulunuyor. Ayrıca Hisar bölgemizde günümüze ulaşamayan 58 adet de yapı var. Bu bölge hakikaten şehrimiz için çok önemli. Bursa'mızın hem tarihi hem de manevi yönünü ortaya çıkarıyor. Yine bu bölgemizde 14. yüzyılda yapılan Filiboz Mescidi'yle ilgili birçok bulguya ulaştık" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bursa şehri tarihi, kültürü ve doğasıyla çok özeldir. Ne ararsanız fazlasıyla bulunduğu bir şehrimiz. İçinde bulunduğumuz alan Osmangazi Belediyesi'nin çok güzel çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin merkezini oluşturan bir alandayız. Hisar bölgesinin 1326 yılındaki o nadide haline önümüzdeki günlerde tamamen ulaşacağına inanıyorum. Biz bakanlık olarak bu tür çalışmaları canı gönülden destekliyoruz. Çünkü bizim görevlerimizi belediyelerimiz üstlenmiş oluyor. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Bu tür çalışmalar büyük şevkle yapacaklarını inancımız sonsuzdur. Birlik ve beraberlik içerisinde bu tarihi tekrar ayağa kaldıracağız" dedi.

Bursa'nın kültür ve tarih şehri olduğunun altı çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Bursa'mız kültür ve tarih şehri. Bir Osmanlı şehri. Hisar'ın Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla çekim bölgesine dönüşeceğine inanıyorum. İnşallah, önümüzdeki günlerde Hanlar Bölgesi ve burası bir bütünlük arz edecek. El birliğiyle yaptığımız bu çalışmalar, Bursa'nın yüz akı olacak. Tarih ve yeşil Bursa'da gün yüzüne çıkacak. Çünkü, şehrimiz bunları ziyadesiyle hak ediyor. Restorasyon, çileli ve sıkıntılı çalışmalardır. Zaman ve kaynak gerektiren, hukuken ciddi zorlukların yaşandığı bir süreçtir. Hamdolsun Osmangazi Belediyemiz bu iradeyi ortaya koydu ve Oruçbey Caddesi'nin ilk etabını hizmete sundu. Kıymetli başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Hisar'ın tarihi özelliklerini korumak için başlatılan proje kapsamında sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarını tamamlanan Oruçbey Caddesi ile restorasyonu yapılarak ayağa kaldırılan Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi açılış törenine TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da iştirak etti.

Başkan Dündar, daha sonra protokol mensuplarına Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski hüviyetine kavuşan Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakale Çarşısı'nı gezdirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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