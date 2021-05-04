HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti
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HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | 3. Sayfa

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR A+'ın otonom konfigürasyonu artırılmış irtifa ve menzil testinde yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti.

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti

ANKARA - ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR A+'ın otonom konfigürasyonu artırılmış irtifa ve menzil testinde yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barından otonom Hisar A+ konfigürasyonu, irtifa ve menzilde performansı artırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti" ifadesini kullandı.

Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesini müteakip tam otonom olarak görev yapabilme kabiliyetine sahip olan, üzerinde bütün sensör, komuta kontrol, atış kontrol unsurlarını ve füzeleri barındıran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (Otonom HİSAR A+) de kullanıma alınmaya hazır hale geldi. Otonom HİSAR A+ Atışlı Testleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Aksaray Atış Alanı'nda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başarıyla tamamlandı.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan HİSAR Projeleri'nde irtifa ve menzildeki performans artışları, Otonom HİSAR A+ ile orta irtifa ve uzak menzilde taarruz eden yüksek hızlı hedefin doğrudan vuruşla imhasıyla sonuçlandı.

,Otonom HİSAR A+ zırhlı mekanize hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edecek. Sistem her türlü arazi şartında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi, dik atım kabiliyetleri ile 360 koruma yeteneğine sahip. Sistem herhangi bir unsura ihtiyaç duymadan hedefleri önleme kabiliyetine de sahip. Radar, elektro optik sensörler, komuta kontrol, atış kontrol unsurları, haberleşme unsurları ve füzeler tek bir zırhlı paletli araç üzerinde bulunuyor. Ayrıca takım halinde ve üst komuta kontrol unsurları ile çalışma yeteneği de yer alıyor.

HİSAR A+, yüksek manevra kabiliyeti ve çift darbeli motor teknolojisine sahip. Füzenin yüksek etkinlikli ve parçacık tesirli harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Farklı irtifalardaki tehditlere karşı ülkemizin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen Sistem'in hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları yer alıyor. Günümüz harekat ihtiyacına ve tehditlerine uygun olarak tasarlanan sistem hava savunmada ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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