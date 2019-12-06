Hisar'a Ortak Akılla Yön Verilecek

06.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:53

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en eski yerleşim yeri olan Hisar İçi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bölge sakinleri ile 'Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları' adı altında istişare toplantısı düzenledi. Hisar'ı sadece fiziki olarak değil, yaşam olarak da eskiye döndürme adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Hisar'ın gelişimine ve geleceğine ortak akılla katkı sunacağız" dedi.

Bölgenin tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkartılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında projenin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi üzerinde bulunan binaların cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Cadde zemini granit bazalt kaplamalı parke taşı ile yenilendi. Çalışmalar ile bölgenin yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilerek Türkiye ve dünya çapında tanınması hedefleniyor.

"BURSA'DA YAŞAYAN HERKES BURSA'YI ÖNEMSİYOR"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar'da yürütülen çalışmalara ortak akılla yön vermek adına bölge sakinleri ile istişare toplantısı düzenledi. 9 hafta boyunca 'Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları' adı altında gerçekleştirilecek toplantıların ilki Haraçcıoğlu Medresesi'nde yapıldı. Toplantıda bölgede yer alan mahallelerin muhtarları, turizmciler, akademisyenler ve bölge sakinleri yer aldı. Başkan Dündar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Osmangazi Belediyesi olarak 136 mahallemizde çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız arasında Hisar'ı ayrı bir önemsiyoruz. Sadece biz değil, Bursa'da yaşayan herkes bu bölgeyi önemsiyor. Bölgede yaptığımız çalışmaların bazıları tamamlandı. Bazıları ise devam ediyor. Bölge ile ilgili yeni planlarımız var. Osmangazi Belediyesi olarak uzman kişiler nezaretinde Hisar'ın tamamını kapsayan Kentsel Koruma Analiz Çalışması'nı yaptık. Çalışmalar devam ederken bu çalışmalara yön vermek de gerekiyor. Bizim isteğimiz çalışmalar yapılırken bölgede sadece fiziki yenilemeler yapmak değil, bölgeye bir de ruh katmak istiyoruz. Eski yaşantının izlerini yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"5 ODAK NOKTASI BELİRLEDİK"

Hisar'daki çalışmalarda 5 odak noktası belirlediklerini belirten Başkan Dündar, "Bu odak notları, Tophane, Üftade Cami ve Türbesi, Arkeopark, Aladdin Cami ve Muradiye Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölge. Bizim hedefimiz Hisar içerisinde belirli akslar oluşturarak bu odak noktalarını birbirlerine bağlamak. Osman ve Orhan Gazi türbelerini çok fazla kişi ziyaret ediyor. Oradan çıkanlar genel olarak Üftade Cami ve türbesine gidiyor. Aladdin Cami çok fazla bilinmiyor. Oruçbey Caddesi'nde yaptığımız çalışmalar ile bölgeye bir hareket kazandırdık. Arkeopark'ta çalışmalarımız devam ediyor. Bizim burada yapmamız gereken bölgeye gelen kişilerin oluşturacağımız akslar üzerinden Hisar'ı gezmesini sağlamak" diye konuştu.

"700 YILLIK ALIŞKANLIKLAR DEVAM ETTİRİLİYOR"

Hisar'da yüzyıllardır devam eden alışkanlıklara rastlamanın mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Pınarbaşı suyunun evden eve geçtiği yerler var. Bunu bizler gördük. Burada yaşamış 60-70 yaşındaki kişiler ise çok daha öncesini biliyor. Bazı vatandaşlarımız da görmeseler dahi büyüklerinden duyduğu bazı gelenekler var. Buradaki yaşam hikayesi, bir Osmanlı hikayesidir. 3 kıtaya yayılan bir hikayedir. Burada eskiden ne vardı? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Bölge halkının bu konudaki tecrübelerini bizimle paylaşmasını istiyoruz. Biz geldik burasını böyle yapacağız zihniyeti ile hareket etmiyoruz. Burası 700 yıl önce Osmanlı'nın hakimiyetine girmiş bir yaşam alanı. Osmanlı'nın ilk başkenti. Burada tarihi dokuyu ortaya çıkarmamız lazım. Bunu yaptığımız da bölge hak ettiği değere kavuşacaktır. Yapılan fiziki çalışmalar belli bir süre sonra eskir. Ancak bu çalışmaları sahiplenirsek ve yapılan çalışmaları amacına uygun şekilde değerlendirirsek o zaman hedefimize ulaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"FETİH MÜZESİ'NDE SANALI, HİSAR'DA İSE GERÇEĞİ GÖRÜLECEK"

Dünyanın birçok şehrinde 'Eski Şehir' diye tabir edilen tarihi bölgelerin olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Buralar yıkılmış olsalar bile fotoğraflara bakarak yenilerini inşa etmişler. Şuan da o bölgeler turistlerin en çok rağbet gösterdiği bölgeler. Bursa'ya da çok fazla turist geliyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni 100 farklı ülkeden 650 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Biz istiyoruz ki Fetih Müzesi'nde fotoğraflarda gösterdiğimiz 693 yıl öncesinin Bursa'sının gerçeğini de Hisar'da gösterelim. Sanal ortamın gerçeğini yaşatalım" diye konuştu.

KATILIMCILAR ÇOCUKLUKLARINDAKİ HİSAR'I ANLATTI

Başkan Dündar'ın konuşmasının ardından katılımcılar tek tek söz alarak Hisar'da yapılabilecek fiziki ve kültürel çalışmalar konusunda düşüncelerinipaylaştı. Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçen toplantıda ön plana çıkan konu ise günümüz şartlarında tarihi bir Hisar bölgesinin nasıl ortaya çıkarılabileceği ve eski geleneklerin nasıl yeniden yaşatılabileceği oldu. Hisar'ı sadece fiziki olarak değil, yaşam olarak da eskiye döndürmek istediklerini ifade eden Başkan Dündar, tüm katılımcıların çocukluk anılarını dinledi.

DEVLET HASTANESİ VE ORDU EVİ'NİN NE OLACAĞI KONUŞULDU

Birçok fikrin ortaya atıldığı toplantıda bölgede yer alan ve Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle taşınan Muradiye Devlet Hastanesi, Ordu Evi ve Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin akıbetinin ne olacağı konuları da konuşuldu. Muradiye Devlet Hastanesi'nin ne olacağı konusunda konuşan Başkan Dündar, "Hastanenin tarihi bölümü olan ve geçmişte Memleket Hastanesi olarak açılmış kısmının yenilenerek modern haliyle 400 yataklı olarak bölgeye hizmet vereceğini biliyoruz. Hastane bu bölgenin olmazsa olmazı. Çok güzel ve modern bir Şehir Hastanesi kentimize kazandırıldı. Hasta yoğunluğu Şehir Hastanesi'nde olmalı ancak Muradiye Devlet Hastanesi de kapasitesi küçültülmüş olarak hizmet verecek" dedi.

Ordu Evi konusunda da bilgiler veren Dündar, "Ordu Evi eskidi ve ihtiyaca cevap veremez durumda. Ordu Evi'nin o bölgeden taşınması durumunda oradaki Bey Sarayı'nı ön plana çıkarabilmemiz bölge için çok önemli" diye konuştu.

Toplantıda herkes anılarını anlatıp, fikrini tek tek beyan ederken, ortaya atılan başlıca fikirler ise bölgenin trafiğe kapatılması, bölgeye hem tur otobüslerinin hem de araçların park edebileceği bir otopark yapılması, bölgenin tamamının tarihi dokuyu ön plana çıkartacak parke taşı ile kaplaması, bölgedeki tarihi cami ve türbelerin ön plana çıkarılması, eski yapıların yenilenmesi, Hisar'da yaşamış olan Zeki Müren ve Müzeyyen Senar gibi sanatçıların müze evlerinin olması, nostaljik bir hava oluşturmak adına at ve eşek sırtlarında süt satışlarının yeniden yapılması, yoğurt ve boza satan insan heykellerinin yapılması, sanatsal ve kültürel çalışmaların yapıldığı mekanlar oluşturulması oldu.

Hisar'ın geleceğini belirlemek adına yapılan toplantı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür eden katılımcılar, "Yıllardır Hisar ön plana çıkmadı. Arka planda kaldı. Son yıllarda Başkanımız Mustafa Dündar'ın çalışmaları ile buradaki tarihi doku ön plana çıktı. Hisar, hak ettiği değeri görmeye başladı. Hisar sevdalıları olarak başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediler.

Kaynak: Bültenler