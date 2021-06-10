HIS Travel, seyahat rezervasyon teknolojileriyle iş seyahatlerini kolaylaştırıyor

HIS Travel Genel Müdürü H. Emre Özkur, "HIS Travel olarak teknolojiyle seyahat uygulamalarını entegre etmeyi, tüm seyahat hizmetlerinde A'dan Z'ye kapsayıcı ve sürdürülebilir olmayı, seyahat güvenliğini ve risk yönetimini bu süreçte daha sağlam temellere dayanan çalışmalarla gelecek...

HIS Travel Genel Müdürü H. Emre Özkur, "HIS Travel olarak teknolojiyle seyahat uygulamalarını entegre etmeyi, tüm seyahat hizmetlerinde A'dan Z'ye kapsayıcı ve sürdürülebilir olmayı, seyahat güvenliğini ve risk yönetimini bu süreçte daha sağlam temellere dayanan çalışmalarla gelecek için güçlendirdik." ifadesini kullandı.

HIS Travel açıklamasına göre, koronavirüsün etki ettiği iş seyahatleri, süreçleri kolaylaştırıcı ve güvenliği ön planda tutan çözümlerle hareketlilik kazanmaya başladı. Özellikle seyahat rezervasyon teknolojileri önemli bir ihtiyaç haline geldi. Eskiden sadece uygun maliyetli seyahat seçenekleri sunmanın yeterli olduğu seyahat rezervasyon teknolojileri, şimdilerde risk yönetimi, maliyet analizi, süreç yönetimi, seyahat politikasına uygunluk ve anlık bilgilendirme gibi birçok yeteneği aynı anda uyguluyor.

Dünya çapında yapılan anket sonuçlarına göre, seyahat rezervasyon araçları pandemiyle birlikte daha da öne çıktı ve her geçen gün konumunu güçlendirmeye devam edecek. Seyahat sektörünün küresel liderleri de seyahat rezervasyon politikalarını güncelleyerek yeni hizmetler üzerinde çalıştı.

Salgının bir sonucu olarak, seyahat programlarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 86,3) daha kontrollü bir onay sürecinden geçmeye başladı. Yapılan anketler sonucu seyahat rezervasyon teknolojilerinin ivme kazanması ve yeni formlar elde etmesiyle birlikte yüzde 66,9 ile yapılandırma, yüzde 66,5 ile içerik ve yüzde 60,8 ile deneyim öne çıkan faktörler arasında yer aldı.

"Rezervasyon miktarını ve kalitesini artırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HIS Travel Genel Müdürü H. Emre Özkur, internetin her alanda olduğu gibi seyahat sektöründe de devrim yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi ise birçok seyahat yöneticisine acil durumlara anında cevap verebilecek fayda sağlayan çözümler üretmeyi, seyahat politikalarını gözden geçirmeyi, teknolojinin seyahat hizmetlerindeki eksiklikleri çözmede nasıl yardımcı olabileceğini belirleme fırsatı verdi. Dünyanın en büyük 10 seyahat operatörü arasında yer alan HIS'in Türkiye ofisi HIS Travel olarak teknolojiyle seyahat uygulamalarını entegre etmeyi, tüm seyahat hizmetlerinde A'dan Z'ye kapsayıcı ve sürdürülebilir olmayı, seyahat güvenliğini ve risk yönetimini bu süreçte daha sağlam temellere dayanan çalışmalarla gelecek için güçlendirdik. Rezervasyon araçlarımızı yapılandırarak, seyahat politikalarına uygun hale getirerek aynı zamanda rezervasyon miktarını ve kalitesini artırdık. Rezervasyon araçlarımıza entegre olmayı kolaylaştırdık, seyahatlerde risk yönetimi yapabilmeyi önceliğe aldık ve Kovid-19 ile ilgili her yeni bilgiyi anlık olarak paylaşmaya özen gösterdik. İş seyahatinin geleceğini şekillendirirken bu maddelerin tanımlayıcı unsurlar olduğunun farkında olarak yeni dönem iş seyahatlerinin geleneksel ile teknoloji odaklı birleşimden doğan hibrit bir modelde ilerleyeceğini söyleyebilirim. İş seyahatlerinde hem kurumların hem de iş seyahati yapan çalışanların seyahat programlarını organize etmelerinde teknoloji tabanlı hizmetler büyük kolaylık sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda iletişim ve seyahat teknolojileri, geleneksel iş seyahatlerini tamamlayan yeni fırsatların sağlayıcısı olacak."

Özkur, seyahat yöneticilerinin şirketlerine değer katmak için daha özverili ve yenilikçi çabalar içerisinde bulunacağını aktararak, "HIS Travel'ın iş seyahati programları da bu anlayışla yeniden yorumlandı ve hem kurum hem de çalışan gezginlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle güncellendi. İş seyahati yapan firmaların ve çalışanların ya da seyahat konusunda desteğe ihtiyaç duyan gezginlerin yardımcısı chat botumuz, iş seyahatlerinin tek bir yerden organize edilebildiği online iş seyahati platformu HISgo, Türkiye'nin ilk online vize başvuru portalı BizVize, riskleri bertaraf eden ve seyahat edilen ülkelerde güvenliği saplayan HIS Mobile Messenger teknoloji tabanlı seyahat uygulamalarımız olarak pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi döneminde de iş seyahati yapacakların en büyük yardımcısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık