HIS Travel'ın canlı turları ile Japonya'yı gezmek mümkün oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HIS Travel'ın canlı turları ile Japonya'yı gezmek mümkün oluyor

10.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:56
HIS Travel'ın canlı turları ile Japonya'yı gezmek mümkün oluyor

70'ten fazla ülkede 500'ün üzerinde ofisi bulunan Japonya merkezli HIS Travel'ın canlı turları ile en çok gitmek istenilen ülkelerin başında gelen Japonya'yı gezebilmek mümkün oluyor.

70'ten fazla ülkede 500'ün üzerinde ofisi bulunan Japonya merkezli HIS Travel'ın canlı turları ile en çok gitmek istenilen ülkelerin başında gelen Japonya'yı gezebilmek mümkün oluyor.

HIS Travel'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını herkesin hayatına yeni alışkanlıklar, prensipler ve yeni uygulamalar kazandırdı.

Hiç olmadığı kadar teknolojiyle iç içe olunan bu dönemde, yeni alışkanlıklar arasında sanal turlar ve online geziler de yer aldı.

Dünyanın farklı yerlerini internet üzerinden keşfetmek, tatilseverlerin salgın nedeniyle uzak kaldıkları tatillere olan özlemini bir nebze olsun giderirken, yeni keşiflere ulaşmayı kolay kıldığı için gelecekte de varlığını sürdüreceğe benziyor.

Sanal turların öncüleri arasında yer alan HIS Travel, bu ihtiyacı görüp birbirinden keyifli turları canlı bir organizasyona dönüştürdü. 70'ten fazla ülkede 500'ün üzerinde ofisi bulunan Japonya merkezli HIS Travel'ın canlı turları ile en çok gitmek istenilen ülkelerin başında gelen Japonya'yı gezebilmek mümkün oluyor. Dünyanın en iyi turizm acenteleri arasında yer alan HIS Travel, doğduğu yeri, Japonya'yı online olarak keşfetmeye çağırıyor.

Japonya'yı keşfetme zamanı

Samurayların gizemli tarihini, Kyoto mutfağını, dünyanın en eski dinlerinden biri olan Şinto'ya dair merak edilenleri, tarihi kalelerin geçmişini ve eski ile yeni Tokyo'nun sokaklarını HIS Travel'ın canlı turları ile keşfetmek mümkün oluyor.

Japonya'ya özgü kültürleri deneyip öğrenme fırsatı da sunan HIS Travel'ın canlı turları ile ustasından öğrenerek kaligrafi sanatına giriş yapabiliyor, uzman Japon dans sanatçısı tarafından geleneksel Japon dans figürlerini öğrenebiliyor, karateye başlanabiliyor ya da Japonca dersi alarak temel iletişim kuralları ve kelimeleri öğrenebiliyor.

Doğal güzellikleri ve kendine has kültürü ile ünlü Japonya'nın en özel rotalarını gezmek isteyenler için canlı tur programları ise şöyle:

"Samuray Müzesi & Nishiki Market, Japon Kaligrafi Sanatı-Shodo, Japon Geleneksel Dansı, Karate-Budo, Kanda Myoujin Tapınağı Rahibinden Shinto Dini Anlatımı, Saga Karatsu Tarihi Kasabada Yürüyüş Turu, Welcome Tokyo-Asakusa & Akihabara, Bonsai Köyünde Yürüyüş, Japon Öğretmenden Online Japonca Dersi."

Canlı turlar arasında başka destinasyonlar da bulunuyor

HIS Travel'ın canlı turları ile Japonya dahil 5 destinasyonu daha gezebilmek mümkün olabiliyor. Her bir ülkeden canlı bağlantılarla profesyonel rehberler eşliğinde bilgi sahibi olunabilecek turların sonunda, görüşme odalarında rehberlere sorular da sorulabiliyor.

Şubat ve mart aylarında yapılacak canlı turlara katılmak, tur saatlerini öğrenmek ve rezervasyon yapmak için "https://www.hisglobal.com.tr/landing/canli-tur" adresi ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HIS Travel'ın canlı turları ile Japonya'yı gezmek mümkün oluyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 13:27:03. #1.14#
title