HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı: "Engelleri kaldırmak herkesin sorumluluğundadır" Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, "Engelli bireylerimize eşit olanaklar tanımalıyız. Engelleri kaldırmak tüm insanlığın sorumluluğundadır.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, "Engelli bireylerimize eşit olanaklar tanımalıyız. Engelleri kaldırmak tüm insanlığın sorumluluğundadır." dedi.

Yasin Bölükbaşı, Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelişmiş dünya, edindiği imkanlarla bütün engelleri ortadan kaldırmaya yetecek teknoloji ve birikime sahiptir. Herkese eşit olanaklar sunulursa, engeller ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması için yaşadıkları sorunların giderilmesi gerektiğini belirten Bölükbaşı, "İstihdam, eğitim, sosyal hayat, spor, sanat, kültür, siyasete kadar her alanın engelsiz hale dönüşmesi hepimizin elinde. Yeter ki bu birliği hep birlikte hissedelim." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun her bireye ulaşması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu süreçte, sağlıklı yaşam ve spor egzersizlerini içeren HisApp uygulamamız yoğun ilgi gördü.Tüm vatandaşlarımıza rehber olarak önerdiğimiz uygulamamızdan, görme, işitme ve bedensel engelli bireylerimizin de faydalanmaları amacıyla kendilerine özel hazırlanan ve her yerde yapabilecekleri egzersiz videoları ekledik."

Kaynak: AA