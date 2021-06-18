Hırvatistan ve Çekya puanları paylaştı
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Hırvatistan ve Çekya puanları paylaştı

Hırvatistan ve Çekya puanları paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan, Çekya ile 1-1 berabere kaldı.

EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan, Çekya ile 1-1 berabere kaldı.

EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan ile Çekya, İskoçya'da bulunan Hampden Park'ta karşı karşıya geldi. Çekya, 37'nci dakikada Schick'in penaltıdan attığı golle mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Hırvatistan bu gole 47'nci dakikada Perisic'in ayağından bulduğu golle cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Çekya puanını 4'e yükseltirken, Hırvatistan da EURO 2020'deki ilk puanını aldı.

GRUPTAKİ SON MAÇLAR2 maçta aldığı 4 puanla turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Çekya, D Grubu'ndaki son maçta İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise İskoçya ile mücadele edecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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