Hırvatistan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderecek
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Hırvatistan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderecek

Hırvatistan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Hırvatistan, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde bir adet yangın söndürme uçağı gönderecek.

Hırvatistan, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde bir adet yangın söndürme uçağı gönderecek.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Andrej Plenkovic'in Türkiye'ye benzeri görülmemiş orman yangınlarına ilişkin bir yangın söndürme uçağını gönderme kararını bildirmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığından yaptığı bilgilendirmeye göre, Radman, görüşmede, Çavuşoğlu'na devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye'ye gönderilmesi öngörülen yardımlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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