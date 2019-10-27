Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne katılmaya hazır; genişlemenin etkileri neler olacak?

27.10.2019 15:26

26 ülkeden oluşan Schengen Bölgesi dünyanın en büyük çok uluslu serbest dolaşım alanı. Yakın zamanda bu alan daha da genişleyebilir.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hırvatistan'ın Schengen Bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini açıkladı. Ülkenin, Schengen bölgesine katılıp katılmayacağına AB ülkeleri karar verecek. Hırvatistan'ın tüm AB ülkelerinden onay alması gerekiyor. Avrupa'ya göçmen akınının yoğun olduğu bir dönemde Schengen tartışma konusu iken Hırvatistan'ın bu onayı alıp alamayacağı merakla bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle