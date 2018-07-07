Hırvatistan, Rusya'yı Penaltılarda 4-3 Yenerek Yarı Finalde İngiltere'nin Rakibi Oldu
Hırvatistan, Dünya Kupasında ev sahibi Rusya'yı normal süresi 1-1, uzatma dakikalarının ise 2-2 bittiği maçta penaltılarda 4-3 yendi ve yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rusya ile Hırvatistan çeyrek final mücadelesine karşı karşıya geldi. 120 dakikası 2-2 biten karşılaşmada kazananı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Hırvatistan yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.
Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Rusya ile Hırvatistan yarı finale yükselecek son ekibin belirleneceği karşılaşmada kozlarını paylaştı.
NEFES KESEN MAÇIN 120 DAKİKASI 2-2 SONUÇLANDI
Karşılaşmanın 120 dakikası 2-2 sona erince kazananı penaltı atışları belirledi.
Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.
YORUMLAR (15)
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hırvatlar veya ingiltere diğer guruba göre zayıf belçika veya fransa galibi kupayı alır gibiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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DeutschlaaaaaaaaaaandCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırIZİİİİİİ DORTMUND: Almanya halen dünya sampiyonu olur! Mülleeeeeeeeeer!Yayından KaldırÖMER: Elendi almanya biz football baya kötuyuz Elin irani misir japon dunya kupasina gidiyor biz takla atiyoruz yada para pesinde kosup kavga ediyoruz1 Yayından Kaldır
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çok kötü bir dünya kupası izliyoruz. keyif veren veya çok iyi maç denilebilecek 1-2 maç ötesine geçemedi. yıldız mıldız hikaye imiş. . türkiyenin bu kupada olması lazımdı. . çok rahat yarı finale kalırdı bence. . milli takımı satanlar utansın. . fransa belçika finale yakışırdı. . yarı finalde biri gidecek maalesef. . ingiltere de hırvatistan da çok antipatik geliyor. . final de fransa ingitere oynayacak galiba. . belçika fransayı elerse de sürpriz olmaz. .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır