Hırvatistan, Rusya'yı Penaltılarda 4-3 Yenerek Yarı Finalde İngiltere'nin Rakibi Oldu

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rusya ile Hırvatistan çeyrek final mücadelesine karşı karşıya geldi. 120 dakikası 2-2 biten karşılaşmada kazananı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Hırvatistan yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.

Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Rusya ile Hırvatistan yarı finale yükselecek son ekibin belirleneceği karşılaşmada kozlarını paylaştı.

NEFES KESEN MAÇIN 120 DAKİKASI 2-2 SONUÇLANDI

Karşılaşmanın 120 dakikası 2-2 sona erince kazananı penaltı atışları belirledi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.