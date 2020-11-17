Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman saat kaçta? Hırvatistan - Portekiz hangi kanalda? Hırvatistan - Portekiz şifresiz canlı izlenecek mi?
17.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:42
Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Hırvatistan - Portekiz hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Hırvatistan - Portekiz hangi kanalda? Hırvatistan - Portekiz şifresiz canlı izlenecek mi? Hırvatistan - Portekiz ne zaman, saat kaçta?
Uluslar Ligi'nde önem taşıyan maçta Hırvatistan - Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki, Hırvatistan - Portekiz ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan - Portekiz hangi kanalda, hakemi kim? Hırvatistan - Portekiz şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
HIRVATİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hırvatistan - Portekiz, UEFA Uluslar Ligi maçı 17 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 22:45.
HIRVATİSTAN - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Portekiz, UEFA Uluslar Ligi maçıS Sport Plus, kanalından yayınlanacak.