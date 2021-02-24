Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Zerec, Kırklareli Valisi Bilgin'i ziyaret etti
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Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Zerec, Kırklareli Valisi Bilgin'i ziyaret etti

24.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:02
Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Zerec, Kırklareli Valisi Bilgin'i ziyaret etti

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret ederek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını istediğini belirtti.

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret ederek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını istediğini belirtti.

Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Zerec, Vali Bilgin ile görüş alışverişinde bulundu.

Zerec, Hırvatistan ile Türkiye'nin dostluğunun bir adım ileriye gitmesi için ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti.

Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için her türlü faaliyete destek vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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