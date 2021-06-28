Hırvatistan İspanya maçı maç özeti! Hırvatistan İspanya maçı kaç kaç?

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Hırvatistan ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Son 16 maçı, Parken Stadyumu'da, Kopenhag Stadyumu'nda oynanacak. Hırvatistan İspanya maçı ne zaman? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda?

HITVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan-İspanya Maçı, 28 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Hırvatistan-İspanya Maçı, saat 19:00 başlayacak.

HITVATİSTAN - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile İspanya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı, Idman TV, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

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