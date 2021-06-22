Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda?
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Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda?

Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda?
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Hırvatistan ve İskoçya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Hampden Park'da, Glasgow Stadyumu'nda oynanacak. Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda?

Hırvatistan ve İskoçya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Hampden Park'da, Glasgow Stadyumu'nda oynanacak. Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda?

HIRVATİSTAN İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan-İskoçya Maçı, 22 Haziran Salı günü oynanacak. Hırvatistan-İskoçya Maçı, saat 22:00 başlayacak.

HIRVATİSTAN İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda? - Haberler
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