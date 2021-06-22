Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda?

Hırvatistan ve İskoçya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Hampden Park'da, Glasgow Stadyumu'nda oynanacak. Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda?