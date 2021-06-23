Hırvatistan'ın İstriya Yarımadası'na turist akını
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Hırvatistan'ın İstriya Yarımadası'na turist akını

Hırvatistan'ın İstriya Yarımadası'na turist akını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hırvatistan'da yazın gelişi ile turizm sektörü canlanırken, İstriya Yarımadası'na turist akını başladı.

Hırvatistan'da yazın gelişi ile turizm sektörü canlanırken, İstriya Yarımadası'na turist akını başladı.

Korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının dünya genelinde hafifletilmesi ve yazın gelişi ile birlikte Hırvatistan'da turizm sektörü canlandı. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil rotalarından biri olan Hırvatistan'da otoyollarda her gün kilometrelerce kalabalıklar oluşurken, ülkede turistler tarafından en çok tercih edilen bölge ise yine İstriya Yarımadası oldu. Adriyatik denizinin kuzeyinde bulunan ve başkent Zagreb'den 2 saat uzaklıkta bulunan İstriya Yarımadası'na turist akını başladı. Yaklaşık 200 bin nüfuslu yarımadada bu yıl geçtiğimiz tatil sezonuna göre yüzde 45 daha fazla konaklama ve yüzde 100 daha fazla geliş olurken, bu sezon içinde şu ana kadar 90 bin turist tarafından tatil yeri olarak seçildi.

Hırvatistan'ın en büyük yarımadası olan İstriya, doğal güzellikleri ve Akdeniz mutfağı ile en çok Alman, Avusturyalı, İsviçreli, İtalyan ve Slovenyalı turistlerin gözdesi olurken, yarımadanın iç kısmındaki havuzlu villalar ve eski taş evler de sahil kesimine kıyasla daha yüksek fiyatlı konaklama imkanı olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.

En çok ziyaret edilen şehirler Rovinj, Porec ve Pula

Rovinj, Porec ve Pula kentleri, İtalyan mimarisinin izlerini taşıyan tarihi yapılar nedeniyle İstriya Yarımadası'nın en çok ziyaretçi çeken kentleri arasında yer alıyor. Pula Arena, Augustus Tapınağı ve Rovinj'deki Aziz Euphemia Kilisesi her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. - ZAGREB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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