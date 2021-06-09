Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti
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Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile görüştü.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile görüştü.

Tavlı, Zerec ve Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan'ı makamında konuk etti.

Muğla'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra tarım ve madencilik alanında da ön plana çıktığını belirten Tavlı, arıcılık ve su ürünleri dahil diğer tüm tarım ürünleriyle öne çıkan Muğla'nın Hırvatistan'da yeni pazarlar elde edebileceğini ifade etti.

Zerec, Muğla'da gerçekleştirilen etkinliklere İstanbul'da görevli diğer ülke misyon görevlilerinin katılımını sağlayarak, kentin tanıtımına katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla Valisi Tavlı'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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