Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla'da temaslarda bulundu
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Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla'da temaslarda bulundu

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla'da temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla'da temaslarda bulundu.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu İvana Zerec, Muğla'da temaslarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Başkonsolos Zerec ve Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan'ı makamında konuk etti.

Ziyarette, kent ekonomisi, turizm, üretim ve yatırım olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Hırvatistan ve Türkiye arasında kültürel, turizm, tarım ve ekonomik işbirlikleri yapılabileceğini belirten Zerec, kendisinin İstanbul Konsoloslar Birliği Başkanı olduğunu hatırlattı.

Farklı ülkelerin konsoloslarını Muğla'da buluşturmak istediğini dile getiren Zerec, bu anlamda düzenlenecek bir toplantıyla salgın döneminde ortaya çıkan güvensizliğin ortadan kaldırılabileceğini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Gürün ise Hırvatistan ve Türkiye arasında kurulacak sağlam köprülerle iki ülkenin birbirine daha da yaklaşacağını kaydetti.

Gürün, ziyaretin anısına Başkonsolos İvana Zerec'e kente özgü çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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